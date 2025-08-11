В Литве начинаются военные учения возле границы с Беларусью
В Литве с 11 по 22 августа пройдут военные учения "Aršus vilkas 2025" ("Лютый волк-2025") в районах недалеко от границы с Беларусью.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом сообщила литовская армия.
Учения организует батальон "Geležinis Vilkas" ("Железный волк") пехотной бригады имени великого князя Литовского Альгирдаса. Они состоятся в Варенском районе, граничащем с Беларусью, и на полигоне Гайжюнай.
Ожидается, что в учениях примут участие около 350 военнослужащих и 50 единиц техники.
"В первую неделю обучения пехотная рота и штаб батальона передислоцируются в Варенский район, где будут оттачивать оборонительные операции в населенных пунктах с использованием пехотных боевых машин "Вилкас" и другой боевой техники батальона. Во вторую неделю учений на полигоне в Гайжюнай подразделения будут проводить боевые стрельбы на уровне роты", – сообщили в литовской армии.
Во время учений будут использовать имитационные боеприпасы и пиротехнические заряды. Кроме того, военная техника будет интенсивно передвигаться по дорогам Варенского района.
Напомним, в последнее время в Литву через Беларусь начали залетать военные дроны. 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре страны обнаружили российский дрон. Генеральная прокуратура заявила, что в том беспилотнике содержался взрывной заряд.
Перед этим похожий инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера".