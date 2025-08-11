В Литве начинаются военные учения возле границы с Беларусью

В Литве с 11 по 22 августа пройдут военные учения "Aršus vilkas 2025" ("Лютый волк-2025") в районах недалеко от границы с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом сообщила литовская армия.

Учения организует батальон "Geležinis Vilkas" ("Железный волк") пехотной бригады имени великого князя Литовского Альгирдаса. Они состоятся в Варенском районе, граничащем с Беларусью, и на полигоне Гайжюнай.

Ожидается, что в учениях примут участие около 350 военнослужащих и 50 единиц техники.

"В первую неделю обучения пехотная рота и штаб батальона передислоцируются в Варенский район, где будут оттачивать оборонительные операции в населенных пунктах с использованием пехотных боевых машин "Вилкас" и другой боевой техники батальона. Во вторую неделю учений на полигоне в Гайжюнай подразделения будут проводить боевые стрельбы на уровне роты", – сообщили в литовской армии.

Во время учений будут использовать имитационные боеприпасы и пиротехнические заряды. Кроме того, военная техника будет интенсивно передвигаться по дорогам Варенского района.

Напомним, в последнее время в Литву через Беларусь начали залетать военные дроны. 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре страны обнаружили российский дрон. Генеральная прокуратура заявила, что в том беспилотнике содержался взрывной заряд.

Перед этим похожий инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера".