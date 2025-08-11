В Італії вже декілька днів гасять лісову пожежу на схилах Везувію

Операції з гасіння пожежі, що вирує в Національному парку Везувій, тривають вже декілька днів

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Наразі задіяно 80 пожежників, підкріплення прибуває з Емілії-Романьї, Тоскани і Марке, а також з пожежних підрозділів Салерно і Казерти.

фото Ansa

Чотири пожежні літаки Canadair CL-415 також працюють з самого ранку. Наземні екіпажі працювали всю ніч, борючись з полум'ям на південному схилі Везувію, в районах Терціньйо, Боскотреказе і Треказе.

На прохання Національного департаменту цивільного захисту чотири команди Добровільного корпусу лісової пожежної охорони Фріулі-Венеція-Джулія вчора вирушили до Кампанії, щоб "зробити свій внесок у гасіння масштабної пожежі, яка вже кілька днів вирує на Везувії".

Волонтери та офіційні особи надаватимуть підтримку "у складній ситуації, яка загрожує людям, будинкам і безцінній природній спадщині". Команди працюватимуть у координації з місцевими та національними органами влади протягом усієї надзвичайної ситуації.

Пожежа розпочалася минулого тижня, коли загорівся сосновий ліс біля Терціньйо і вогонь перекинувся на сусідні муніципалітети Оттавіано і Сан-Джузеппе-Везувіано. Полум'я було настільки сильне, що його видно з Неаполя і більшої частини навколишньої провінції.

Причина пожежі вважається підозрілою. Мер Терціньйо висловив занепокоєння, що це може бути підпал, нагадавши про руйнівні пожежі 2017 року і припустивши, що за цим також може стояти "рука злочинця".

Нагадаємо, у неділю на "троні короля Артура", згаслому вулкані, що височіє над столицею Шотландії Единбургом, спалахнула лісова пожежа, яка охопила значну територію і спричинила появу диму, видимого за багато кілометрів навколо.

850 мешканців були змушені покинути свої домівки в автономній спільноті Кастилія-Леон на північному заході Іспанії через пожежу, що набирає обертів – вогонь загрожує району Лас-Медулас, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.