В Италии уже несколько дней тушат лесной пожар на склонах Везувия
11 августа 2025
Операции по тушению пожара, бушующего в Национальном парке Везувий, продолжаются уже несколько дней
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.
Сейчас задействовано 80 пожарных, подкрепление прибывает из Эмилии-Романьи, Тосканы и Марке, а также из пожарных подразделений Салерно и Казерты.
Четыре пожарных самолета Canadair CL-415 также работают с самого утра. Наземные экипажи работали всю ночь, борясь с пламенем на южном склоне Везувия, в районах Терциньо, Боскотреказе и Треказе.
По просьбе Национального департамента гражданской защиты четыре команды Добровольного корпуса лесной пожарной охраны Фриули-Венеция-Джулия вчера отправились в Кампанию, чтобы "внести свой вклад в тушение масштабного пожара, который уже несколько дней бушует на Везувии".
Волонтеры и официальные лица будут оказывать поддержку "в сложной ситуации, которая угрожает людям, домам и бесценному природному наследию". Команды будут работать в координации с местными и национальными органами власти на протяжении всей чрезвычайной ситуации.
Пожар начался на прошлой неделе, когда загорелся сосновый лес возле Терциньо и огонь перекинулся на соседние муниципалитеты Оттавиано и Сан-Джузеппе-Везувиано. Пламя было настолько сильное, что его видно из Неаполя и большей части окружающей провинции.
Причина пожара считается подозрительной. Мэр Терциньо выразил беспокойство, что это может быть поджог, напомнив о разрушительных пожарах 2017 года и предположив, что за этим также может стоять "рука преступника".
Напомним, в воскресенье на "троне короля Артура", потухшем вулкане, возвышающемся над столицей Шотландии Эдинбургом, вспыхнул лесной пожар, который охватил значительную территорию и вызвал появление дыма, видимого за много километров вокруг.
850 жителей были вынуждены покинуть свои дома в автономном сообществе Кастилия-Леон на северо-западе Испании из-за набирающего обороты пожара – огонь угрожает району Лас-Медулас, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.