Греція допоможе Албанії боротися з лісовою пожежею

Греція відправила два пожежні літаки на південь Албанії, щоб допомогти в боротьбі з пожежею в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Літаки PZL вилетіли з острова Корфу і попрямували до Фініка в прибережному регіоні Албанії Вльора.

Розгортання відбулося після запиту Міністерства закордонних справ Албанії до грецького Єдиного координаційного центру з операцій і управління кризовими ситуаціями при Міністерстві з питань кліматичних криз і цивільного захисту.

Пожежникам і армійським силам Албанії, за підтримки повітряного втручання, напередодні вдалося сповільнити поширення полум'я в районі Дров'яна і природного парку "Сирі і Калтар", де з п'ятниці тривали пожежі.

В неділю поблизу сіл Кронь і Фіторе під впливом вітру і складного рельєфу пожежі значно наблизилися до житлових будинків. Оперативне втручання з землі та повітря дозволило локалізувати полум'я та стабілізувати ситуацію.

Десять команд пожежників та армійських підрозділів залишаються на місцях, працюючи над тим, щоб повністю загасити кожне активне вогнище пожежі та не допустити його повторного загоряння. Контроль на місцях триває, особливо в районах, де вогонь загасили, але ризик залишається присутнім через температуру до 40 градусів.

Наразі зафіксовано значні пошкодження в кількох районах. У селі Кронь полум'я знищило будинок і сільську церкву, залишивши після себе почорнілі стіни і уламки. У Велахово і Лівіні майже повністю згоріли оливкові гаї і фруктові дерева, що вплинуло на основне джерело доходу мешканців. В Ардашово, Бистриці та околицях Дров'яна вогнем охоплені великі площі лісу, а в деяких селах частково пошкоджені елементи сільської інфраструктури та сільськогосподарська техніка.

Хоча темпи поширення полум'я сповільнилися, влада залишається напоготові, доки не буде загашена кожна пожежа і ситуація остаточно не стабілізується.

Нагадаємо, у неділю на "троні короля Артура", згаслому вулкані, що височіє над столицею Шотландії Единбургом, спалахнула лісова пожежа, яка охопила значну територію і спричинила появу диму, видимого за багато кілометрів навколо.

850 мешканців були змушені покинути свої домівки в автономній спільноті Кастилія-Леон на північному заході Іспанії через пожежу, що набирає обертів – вогонь загрожує району Лас-Медулас, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.