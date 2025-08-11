Греция поможет Албании бороться с лесным пожаром

Греция отправила два пожарных самолета на юг Албании, чтобы помочь в борьбе с пожаром в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Самолеты PZL вылетели с острова Корфу и направились в Финик в прибрежном регионе Албании Влёра.

Развертывание произошло после запроса Министерства иностранных дел Албании в греческий Единый координационный центр по операциям и управлению кризисными ситуациями при Министерстве по вопросам климатических кризисов и гражданской защиты.

Пожарным и армейским силам Албании, при воздушном вмешательстве, накануне удалось замедлить распространение пламени в районе Дровьяна и природного парка "Сири и Калтар", где с пятницы продолжались пожары.

В воскресенье вблизи сел Кронь и Фиторе под воздействием ветра и сложного рельефа пожары значительно приблизились к жилым домам. Оперативное вмешательство с земли и воздуха позволило локализовать пламя и стабилизировать ситуацию.

Десять команд пожарных и армейских подразделений остаются на местах, работая над тем, чтобы полностью потушить каждый активный очаг пожара и не допустить его повторного возгорания. Контроль на местах продолжается, особенно в районах, где огонь потушили, но риск остается присутствующим из-за температуры до 40 градусов.

Сейчас зафиксированы значительные повреждения в нескольких районах. В селе Кронь пламя уничтожило дом и сельскую церковь, оставив после себя почерневшие стены и обломки. В Велахово и Ливине почти полностью сгорели оливковые рощи и фруктовые деревья, что повлияло на основной источник дохода жителей. В Ардашово, Быстрице и окрестностях Дровьяна огнем охвачены большие площади леса, а в некоторых селах частично повреждены элементы сельской инфраструктуры и сельскохозяйственная техника.

Хотя темпы распространения пламени замедлились, власти остаются начеку, пока не будет потушен каждый пожар и ситуация окончательно не стабилизируется.

Напомним, в воскресенье на "троне короля Артура", потухшем вулкане, возвышающемся над столицей Шотландии Эдинбургом, вспыхнул лесной пожар, который охватил значительную территорию и вызвал появление дыма, видимого за много километров вокруг.

850 жителей были вынуждены покинуть свои дома в автономном сообществе Кастилия-Леон на северо-западе Испании из-за набирающего обороты пожара – огонь угрожает району Лас-Медулас, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.