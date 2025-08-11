СМИ: переговоры европейских лидеров с Трампом и Зеленским могут состояться в среду

Переговоры европейских лидеров, в частности канцлера Германии, с президентом Украины и президентом США Дональдом Трампом перед ожидаемой встречей последнего с правителем РФ могут состояться в среду, 13 августа.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

По данным источников в правительстве Германии, канцлер Фридрих Мерц в среду планирует обсудить ситуацию вокруг российско-украинской войны с Трампом, Зеленским и лидерами европейских государств.

Перед этим в СМИ появилась информация, что европейские лидеры хотят поговорить с Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте на фоне ожидаемой встречи Трампа и Путина допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении, но не считает, что глава Кремля в итоге "получит вознаграждение" за начатую войну.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.

В Лондоне подчеркнули, что условия мира не могут быть навязаны Украине против ее воли.