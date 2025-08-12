Туск говорит, что Россия пытается рассорить Киев и Варшаву

Глава польского правительства Дональд Туск обвинил Россию в попытках рассорить Варшаву и Киев на фоне приближения, по его словам, "решающего момента" в российско-украинской войне.

Об этом Туск написал во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что сейчас "приближается решающий момент" в войне в Украине, поэтому "Россия делает все, чтобы поссорить Киев и Варшаву".

"Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда одними и теми же", – отметил польский премьер-министр.

Zbliża się rozstrzygnięcie w wojnie ukraińskiej, więc Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą. Antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Putina organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów. Zawsze tych samych. – Donald Tusk (@donaldtusk) August 12, 2025

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Польше расследуют инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали красно-черный флаг и оставили надпись "Слава УПА".

Также на днях в Польше разразился скандал из-за украинца, который принес на концерт белорусского рэпера Макса Коржа красно-черный флаг.

А в понедельник в Польше украинку обвинили в отправке посылки со взрывчатыми материалами.