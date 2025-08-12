У польських Татрах цього літа триває справжній наплив туристів – у зв’язку з цим в Татранському національному парку попередили відвідувачів, що на популярних маршрутах утворюються довгі черги, а час очікування на підйом на вершини значно збільшився.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

Татранський національний парк звернувся до туристів із закликом відповідально готуватися до мандрівок – як фізично, так і технічно – та вирушати на маршрут раніше, щоб уникнути найбільшого скупчення людей і встигнути повернутися до настання темряви.

Туристів попередили, що, вирушаючи у гори, слід добре спланувати подорож. У сонячні дні найкраще виходити ще на світанку, щоб уникнути черг на маршрутах та сильного сонячного проміння у верхніх частинах гір.

У Татрах тривають численні ремонтні роботи на стежках, зокрема на ділянці маршруту від Бобровецького Жлебу до Раконя. У Долині Стронжиській ремонтують стежку та міст, а в Долині Косьчеліській ведеться будівництво каналізації. З 16 липня і до подальшого повідомлення роботи проводяться також на синьому маршруті.

Татранський національний парк попереджає, що під час гроз особливо небезпечно перебувати на хребтах та поблизу водотоків. На крутому рельєфі легко послизнутися та отримати серйозну травму.

Парк нагадує про правила, що діють у Татрах, – зокрема, заборону сходити з маршрутів, ночувати у парку, підгодовувати тварин, купатися в озерах та пересуватися стежками з собакою.

Варто зазначити, що у червні в Іспанії, Італії та Португалії пройшли масові протести проти надмірного туризму.

Влада південноєвропейських країн відкрито говорить про проблеми, які створює надмірний туризм, і запропонувала кілька заходів для їхнього подолання.