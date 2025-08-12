В польских Татрах этим летом продолжается настоящий наплыв туристов – в связи с этим в Татранском национальном парке предупредили посетителей, что на популярных маршрутах образуются длинные очереди, а время ожидания на подъем на вершины значительно увеличилось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF FM.

Татранский национальный парк обратился к туристам с призывом ответственно готовиться к путешествиям – как физически, так и технически – и отправляться на маршрут раньше, чтобы избежать наибольшего скопления людей и успеть вернуться до наступления темноты.

Туристов предупредили, что, отправляясь в горы, следует хорошо спланировать путешествие. В солнечные дни лучше выходить еще на рассвете, чтобы избежать очередей на маршрутах и сильных солнечных лучей в верхних частях гор.

В Татрах продолжаются многочисленные ремонтные работы на тропах, в частности на участке маршрута от Бобровецкого Жлеба до Раконя. В Долине Стронжиской ремонтируют тропу и мост, а в Долине Косьчелиской ведется строительство канализации. С 16 июля и до дальнейшего уведомления работы проводятся также на синем маршруте.

Татранский национальный парк предупреждает, что во время гроз особенно опасно находиться на хребтах и вблизи водотоков. На крутом рельефе легко поскользнуться и получить серьезную травму.

Парк напоминает о действующих в Татрах правилах – в частности, запрете сходить с маршрутов, ночевать в парке, подкармливать животных, купаться в озерах и передвигаться по тропам с собакой.

Стоит отметить, что в июне в Испании, Италии и Португалии прошли массовые протесты против чрезмерного туризма.

Власти южноевропейских стран открыто говорят о проблемах, которые создает чрезмерный туризм, и предложили несколько мер для их преодоления.