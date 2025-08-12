Туреччина затримала забудовника після обвалу будівлі під час землетрусу

Турецька влада у понеділок у межах розслідування можливого недбальства затримала власника та забудовника житлового будинку, що обвалився під час землетрусу магнітудою 6,1 на північному заході країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Землетрус стався в неділю в районі Синдирги в Баликесірі. Він забрав життя одного літнього мешканця, який загинув у триповерховому житловому будинку, що зруйнувався внаслідок поштовхів. Ще 29 людей у регіоні отримали поранення.

Поштовхи відчувалися навіть у Стамбулі, що майже за 200 кілометрів на північ, викликавши занепокоєння в місті. За словами експертів, Стамбул перебуває в зоні високого ризику великого землетрусу.

За словами міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, землетрус у неділю зруйнував 16 будівель, більшість із яких були покинутими сільськими будинками.

Житловий будинок у Синдирги став однією з небагатьох заселених споруд, що обвалилися, через що влада затримала його власника та забудовника для допиту за підозрою у "спричиненні смерті та тілесних ушкоджень через недбальство".

З 29 людей, госпіталізованих після землетрусу, 19 були виписані станом на понеділок, заявив міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу.

Він додав, що стан тих, хто залишається в лікарні, не є тяжким.

