Турция задержала застройщика после обвала здания во время землетрясения

Турецкие власти в понедельник в рамках расследования возможной халатности задержали владельца и застройщика жилого дома, обрушившегося во время землетрясения магнитудой 6,1 на северо-западе страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Землетрясение произошло в воскресенье в районе Сындыргы в Балыкесире. Оно унесло жизнь одного пожилого жителя, который погиб в трехэтажном жилом доме, который разрушился в результате толчков. Еще 29 человек в регионе получили ранения.

Толчки ощущались даже в Стамбуле, что почти в 200 километрах к северу, вызвав беспокойство в городе. По словам экспертов, Стамбул находится в зоне высокого риска большого землетрясения.

По словам министра внутренних дел Али Ерликая, землетрясение в воскресенье разрушило 16 зданий, большинство из которых были заброшенными сельскими домами.

Жилой дом в Сындыргы стал одним из немногих заселенных сооружений, которые обвалились, из-за чего власти задержали его владельца и застройщика для допроса по подозрению в "причинении смерти и телесных повреждений из-за халатности".

Из 29 человек, госпитализированных после землетрясения, 19 были выписаны по состоянию на понедельник, заявил министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу.

Он добавил, что состояние тех, кто остается в больнице, не является тяжелым.

