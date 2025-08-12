Укр Рус Eng

На пляж в Болгарии вынесло беспилотник, похожий на российский "Орлан"

фото
Новости — Вторник, 12 августа 2025, 17:35 — Мария Емец

На одном из пляжей Болгарии на Черном море обнаружили беспилотник – вероятно, российский разведывательный БПЛА "Орлан".

Об этом сообщает Минобороны Болгарии и болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Разбитый БПЛА обнаружили отдыхающие на пляже "Хармани" возле города Созополь, который расположен на побережье Черного моря вблизи Бургаса в южной части страны.

Інформаційний центр Міноборони Болгарії
Информационный центр Минобороны Болгарии

По состоянию крыльев и корпуса аппарата в ведомстве предположили, что он пробыл в воде уже несколько месяцев. Официальных предположений относительно модели аппарата не озвучили.

Інформаційний центр Міноборони Болгарії
Информационный центр Минобороны Болгарии

Журналисты болгарского "Радио Свобода" по фотографиям предполагают, что, скорее всего, это российский разведывательный БпЛА "Орлан-10", потерянный во время использования в войне РФ против Украины.

В июле на пляже румынского курорта Эфорие-Суд обнаружили вероятные обломки беспилотника.

За годы полномасштабной войны обломки БПЛА, которыми Россия атакует цели на юге Украины, неоднократно падали в приграничных районах Молдовы и Румынии, а иногда дроны залетали и вглубь территории.

После первых таких случаев на румынском берегу Дуная начали объявлять воздушную тревогу.

Также этим летом по меньшей мере один российский беспилотник типа "Шахед" залетел в Литву через территорию Беларуси. Ранее похожий инцидент был также в Латвии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария инциденты
Реклама: