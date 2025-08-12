На пляж в Болгарии вынесло беспилотник, похожий на российский "Орлан"

На одном из пляжей Болгарии на Черном море обнаружили беспилотник – вероятно, российский разведывательный БПЛА "Орлан".

Об этом сообщает Минобороны Болгарии и болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Разбитый БПЛА обнаружили отдыхающие на пляже "Хармани" возле города Созополь, который расположен на побережье Черного моря вблизи Бургаса в южной части страны.

Информационный центр Минобороны Болгарии

По состоянию крыльев и корпуса аппарата в ведомстве предположили, что он пробыл в воде уже несколько месяцев. Официальных предположений относительно модели аппарата не озвучили.

Информационный центр Минобороны Болгарии

Журналисты болгарского "Радио Свобода" по фотографиям предполагают, что, скорее всего, это российский разведывательный БпЛА "Орлан-10", потерянный во время использования в войне РФ против Украины.

В июле на пляже румынского курорта Эфорие-Суд обнаружили вероятные обломки беспилотника.

За годы полномасштабной войны обломки БПЛА, которыми Россия атакует цели на юге Украины, неоднократно падали в приграничных районах Молдовы и Румынии, а иногда дроны залетали и вглубь территории.

После первых таких случаев на румынском берегу Дуная начали объявлять воздушную тревогу.

Также этим летом по меньшей мере один российский беспилотник типа "Шахед" залетел в Литву через территорию Беларуси. Ранее похожий инцидент был также в Латвии.