В Брюсселе увеличилось количество перестрелок, прокурор обвинил политиков в бездействии

Брюссельский прокурор Жюльен Муаниль резко раскритиковал политиков за их "снисходительное" отношение к вооруженному насилию в столице Бельгии, поскольку количество перестрелок этим летом достигло 20.

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Муаниль, который находится под охраной полиции после полученных от наркоторговцев угроз, раскритиковал политиков за то, что они слишком мягко подходят к проблеме и распределению ресурсов. Он отметил, что в Брюсселе любой может стать жертвой "случайной пули".

"Пора проснуться и очистить эти наполненные наркотиками районы. Я ничего не получаю, никаких дополнительных ресурсов. Они (политики, – Ред.) меня выслушали, но, кроме 30 дополнительных человек в Федеральной криминальной полиции, я ничего не вижу", – подчеркнул он, приведя пример недавней стрельбы в районе Моленбек 5 августа.

По его словам, инцидент произошел в 14:00 5 августа: пуля прошла через лобовое стекло автомобиля, в котором сидели мать и ее 9-летний ребенок, который "едва не погиб".

"Мы будем ждать, пока невинные гражданские лица начнут гибнуть, чтобы получить необходимые ресурсы?", – возмутился он.

Муаниль заявил, что действующая политика по борьбе с наркопотребителями является недостаточной, а камеры наблюдения в некоторых районах Брюсселя либо не работают, либо их вообще нет. Даже когда преступников ловят, они продолжают вести свой бизнес с мобильного телефона в тюрьме.

В ответ на пресс-конференцию Муаниля в офисе министра юстиции сообщили, что часть средств, согласованных в апреле, будет использована для укрепления судебной системы и борьбы с наркоторговлей.

Как пишет издание, на прошлой неделе в столице Бельгии произошло семь перестрелок, что увеличило общее количество инцидентов в этом году до 57. По данным прокуратуры, больше всего пострадали районы Андерлехт, Моленбек-Сен-Жан и Схарбек.

Власти связывают большинство этих случаев с наркоторговлей и конфликтами между бандами, которые пытаются завладеть территорией. Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, давно является проблемой в Бельгии из-за больших объемов кокаина и других запрещенных веществ, поступающих через порт Антверпена на севере страны.

Уровень насилия в июле и августе превысил интенсивность начала года, когда 11 перестрелок за полтора месяца привели к гибели двух человек и ранению еще четырех.

Напомним, 15 февраля в Брюсселе застрелили 19-летнего юношу на фоне обострения насилия со стороны наркогруппировок. Это убийство последовало за другой смертельной стрельбой, произошедшей в Андерлехте в том же месяце.

А отдельный инцидент со стрельбой в Брюсселе в феврале привел к временному закрытию многих станций столичного метрополитена.

30 апреля в Брюсселе в результате стрельбы был ранен юноша.