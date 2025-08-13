Рубио и Лавров обсудили предстоящий саммит Трампа и Путина

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в котором они обсудили подготовку к предстоящему саммиту лидеров двух государств на Аляске.

О разговоре сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, пишет "Европейская правда".

Представительница ведомства отметила, что в разговоре обе стороны подтвердили свою "приверженность к успешному проведению мероприятия".

"Госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по подготовке к предстоящему саммиту между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным", – сообщила Брюс.

Американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа.

Накануне саммита лидеров США и России президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут участие в виртуальной встрече в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками.

