Засуха в Сербии наносит ущерб горным общинам и скоту

Длительная засуха и невыносимая жара наносят ущерб жителям сел, скоту и урожаю в горных районах юго-востока Сербии, где животные уже начинают погибать.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

Отсутствие осадков с мая вызвало нехватку воды, лесные пожары и проблемы для сельского хозяйства по всему региону Западных Балкан. В горах Сербии, в частности, в районе горы Сува-Планина, владельцы скота говорят, что источники в этом году высохли слишком рано.

Около тысячи жаждущих коров и лошадей собираются возле нескольких источников и водопоев, потягивая грязную воду из луж.

"Здесь нет ни одной капли воды... животные начинают погибать", – рассказал Любиша Петкович, пастух из общины Гаджин Хан.

Во вторник температура в Сербии достигала около 35°C, а в нескольких регионах продолжались лесные пожары. В конце июля местные власти, получив сигнал от владельцев скота, подняли на пастбища в район горы Сува-Планина автоцистерны с водой, наполнили пруд и пообещали прислать еще воды.

35-летний Никола Маноелович сказал, что надеется на дальнейшие поставки воды от государства, и предупредил, что засуха ударила и по селам в долине.

"Кукуруза высохла... в нашем селе нет водоснабжения уже три месяца, и здесь воды тоже нет", – сказал Маноелович.

Метеорологи прогнозируют, что в конце месяца в Сербии возможен период дождливой погоды, но этого может быть недостаточно, чтобы пополнить реки, озера и ручьи, из которых скот пьет воду.

Напомним, более 100 лесных пожаров вспыхнули по всей Греции во вторник, самые сильные пожары бушуют на островах Ахайя, Закинф, Кефалония и Хиос.

В Испании продолжается борьба с масштабным пожаром на крайнем юге страны, из-за которого эвакуировали более 2 тысяч туристов, работников отелей и местных жителей.