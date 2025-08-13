Попытка Франции сделать из Новой Каледонии "государство в государстве" потерпела крах

Главный альянс сторонников независимости французской территории Новая Каледония во вторник вечером официально отклонил предложенный Парижем план создания нового статуса для архипелага в Тихом океане.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Соглашение, подписанное в прошлом месяце, предусматривало, что Новая Каледония по сути станет новым государством, но не полностью независимым от Франции.

Оставаясь под юрисдикцией французской конституции, Новая Каледония получила бы атрибуты, которые сделали бы ее фактически "государством в государстве".

Она могла бы контролировать свою внешнюю политику, а ее население имело бы двойное гражданство – французское и каледонское, а не только французское, как сейчас.

Соглашение было подписано в пригороде Парижа представителями как сторонников, так и противников независимости Каледонии, в частности, Канакским социалистическим фронтом национального освобождения (FLNKS).

Однако соглашение не содержало положений о проведении нового референдума о независимости Новой Каледонии, что стало критическим моментом для политического бюро FLNKS, несмотря на предварительное согласие его переговорщика.

Член бюро Доминик Фочи заявил на пресс-конференции, что соглашение "несовместимо с основополагающими принципами и достижениями борьбы FLNKS".

Французский министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс предсказал отклонение соглашения в воскресном посте в Facebook, выразив сожаление, что FLNKS отказался от "исторического компромисса".

Вальс также заявил, что на следующей неделе посетит Новую Каледонию, чтобы сделать последнюю попытку спасти соглашение, предупредив, что государство останется "гарантом справедливости для всех и осуществления демократии, которая не может выжить под угрозой насилия".

Новая Каледония страдает от экономического кризиса, напряженности между общинами и политического насилия, а также все чаще становится объектом иностранного вмешательства. Это стратегически важная территория для Франции благодаря богатым природным ресурсам, в частности никелю, а также тому, что она является воротами в Индо-Тихоокеанский регион.

Напряженность достигла апогея весной прошлого года, когда вспыхнули беспорядки в знак протеста против запланированной избирательной реформы. Тогда погибли 14 человек, а ущерб от повреждения имущества оценивается в более 2 млрд евро.

Перед этим на референдуме 2021 года Новая Каледония подавляющим большинством проголосовала за отказ от независимости от Франции.

Читайте также: "Слуга народа" против Макрона: как заморские территории Франции ведут борьбу за независимость.