У Нідерландах розбилась повітряна куля з 34 людьми, є загиблий

Одна людина загинула внаслідок аварії на повітряній кулі у нідерландській Фрисландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Аварія сталася під час приземлення повітряної кулі. П'ятеро людей були доставлені в лікарню з травмами. Всього на повітряній кулі перебувало 34 людини.

Аварія з повітряною кулею сталася на лузі біля села Де Хоеве.

Представник Королівської авіаційної асоціації Нідерландів повідомив, що куля жорстко приземлилася через порив вітру. Це призвело до того, що кошик відскочив, і п'ятеро людей випали з нього. Одна людина загинула.

Прогноз погоди для повітряних куль KNMI (Королівський метеорологічний інститут Нідерландів) попереджав про пориви вітру. Ці пориви становили від 10 до 14 вузлів, але вони не є проблемою для такої великої кулі, каже представник Королівської авіаційної асоціації Нідерландів. Незважаючи на прогнози, під час приземлення спостерігалися пориви до 17 вузлів.

Серед іншого, були викликані два травматологічні вертольоти, а ситуація була підвищена до рівня GRIP 1, що означає, що різні екстрені служби працюють разом на місці події.

За даними Omroep Fryslân, повітряна куля злетіла в місті Юре і є однією з найбільших у Нідерландах.

На іспанському острові Майорка минулими вихідними загинув в аварії на власному літаку колишній пілот ВПС США із сином.

У Британії в липні внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.