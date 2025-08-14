В Нидерландах разбился воздушный шар с 34 людьми, есть погибший

Один человек погиб в результате аварии на воздушном шаре в нидерландской Фрисландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Авария произошла во время приземления воздушного шара. Пять человек были доставлены в больницу с травмами. Всего на воздушном шаре находилось 34 человека.

Авария с воздушным шаром произошла на лугу возле деревни Де Хоэве.

Представитель Королевской авиационной ассоциации Нидерландов сообщил, что шар жестко приземлился из-за порыва ветра. Это привело к тому, что корзина отскочила, и пять человек выпали из нее. Один человек погиб.

Прогноз погоды для воздушных шаров KNMI (Королевский метеорологический институт Нидерландов) предупреждал о порывах ветра. Эти порывы составляли от 10 до 14 узлов, но они не являются проблемой для такого большого шара, говорит представитель Королевской авиационной ассоциации Нидерландов. Несмотря на прогнозы, во время приземления наблюдались порывы до 17 узлов.

Среди прочего, были вызваны два травматологических вертолета, а ситуация была повышена до уровня GRIP 1, что означает, что различные экстренные службы работают вместе на месте происшествия.

По данным Omroep Fryslân, воздушный шар взлетел в городе Юре и является одним из крупнейших в Нидерландах.

На испанском острове Майорка в минувшие выходные погиб в аварии на собственном самолете бывший пилот ВВС США с сыном.

В Британии в июле в результате падения самолета в аэропорту Саутенд погибли четыре человека.