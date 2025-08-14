Франція відправила два літаки на допомогу Іспанії, що бореться з лісовими пожежами

З Франції до Іспанії прибули два спецлітаки для допомоги у боротьбі з численними лісовими пожежами.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Іспанії, пише "Європейська правда".

У відомстві опублікували фото одного з французьких Canadair, які Франція відправила як підтримку для іспанських пожежників.

🇪🇸 🇫🇷 ¡Ya están en #España los medios de apoyo enviados por #Francia para intensificar la lucha contra los incendios forestales!



🛩️ Dos aviones cisterna que facilitarán las labores de extinción en las zonas más afectadas.



🇪🇺 #Juntos somos más fuertes pic.twitter.com/uWc3y1A7uh – Ministerio del Interior (@interiorgob) August 14, 2025

"Два літаки-цистерни сприятимуть зусиллям з ліквідації пожеж у найбільш постраждалих районах. Разом ми сильніші", – зазначили в МВС Іспанії.

Іспанія протягом всього сезону потерпала від лісових пожеж у різних регіонах, проте поточний тиждень став найгіршим – за лічені дні вигоріли десятки тисяч гектарів території, багатьом людям довелось евакуюватись.

По всій країні загинули вже троє людей, з них двоє – пожежники-волонтери.

З десятками пожеж на континенті та островах борються також у Греції.

На початку серпня на півдні Франції сталась найбільша пожежа за останні десятиліття.