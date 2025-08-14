Укр Рус Eng

Франція відправила два літаки на допомогу Іспанії, що бореться з лісовими пожежами

Новини — Четвер, 14 серпня 2025, 20:32 — Марія Ємець

З Франції до Іспанії прибули два спецлітаки для допомоги у боротьбі з численними лісовими пожежами.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Іспанії, пише "Європейська правда".

У відомстві опублікували фото одного з французьких Canadair, які Франція відправила як підтримку для іспанських пожежників. 

"Два літаки-цистерни сприятимуть зусиллям з ліквідації пожеж у найбільш постраждалих районах. Разом ми сильніші", – зазначили в МВС Іспанії. 

Іспанія протягом всього сезону потерпала від лісових пожеж у різних регіонах, проте поточний тиждень став найгіршим – за лічені дні вигоріли десятки тисяч гектарів території, багатьом людям довелось евакуюватись.

По всій країні загинули вже троє людей, з них двоє – пожежники-волонтери.

З десятками пожеж на континенті та островах борються також у Греції

На початку серпня на півдні Франції сталась найбільша пожежа за останні десятиліття

Іспанія стихійні лиха
