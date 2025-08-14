Франция отправила два спецсамолета на помощь Испании, борющейся с лесными пожарами

Из Франции в Испанию прибыли два спецсамолета для помощи в борьбе с многочисленными лесными пожарами.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Испании, пишет "Европейская правда".

В ведомстве опубликовали фото одного из французских Canadair, которые Франция отправила на помощь испанским пожарным.

🇪🇸 🇫🇷 ¡Ya están en #España los medios de apoyo enviados por #Francia para intensificar la lucha contra los incendios forestales!



🛩️ Dos aviones cisterna que facilitarán las labores de extinción en las zonas más afectadas.



🇪🇺 #Juntos somos más fuertes pic.twitter.com/uWc3y1A7uh – Ministerio del Interior (@interiorgob) August 14, 2025

"Два самолета-цистерны будут содействовать усилиям по ликвидации пожаров в наиболее пострадавших районах. Вместе мы сильнее", – отметили в МВД Испании.

Испания на протяжении всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако текущая неделя стала самой худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.

По всей стране погибли уже три человека, из них двое – пожарные-волонтеры.

С десятками пожаров на континенте и островах борются также в Греции.

В начале августа на юге Франции произошел крупнейший пожар за последние десятилетия.