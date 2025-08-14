Франция отправила два спецсамолета на помощь Испании, борющейся с лесными пожарами
Из Франции в Испанию прибыли два спецсамолета для помощи в борьбе с многочисленными лесными пожарами.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Испании, пишет "Европейская правда".
В ведомстве опубликовали фото одного из французских Canadair, которые Франция отправила на помощь испанским пожарным.
🇪🇸 🇫🇷 ¡Ya están en #España los medios de apoyo enviados por #Francia para intensificar la lucha contra los incendios forestales!
🛩️ Dos aviones cisterna que facilitarán las labores de extinción en las zonas más afectadas.
🇪🇺 #Juntos somos más fuertes pic.twitter.com/uWc3y1A7uh– Ministerio del Interior (@interiorgob) August 14, 2025
"Два самолета-цистерны будут содействовать усилиям по ликвидации пожаров в наиболее пострадавших районах. Вместе мы сильнее", – отметили в МВД Испании.
Испания на протяжении всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако текущая неделя стала самой худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.
По всей стране погибли уже три человека, из них двое – пожарные-волонтеры.
С десятками пожаров на континенте и островах борются также в Греции.
В начале августа на юге Франции произошел крупнейший пожар за последние десятилетия.