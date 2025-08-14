Укр Рус Eng

Франция отправила два спецсамолета на помощь Испании, борющейся с лесными пожарами

Новости — Четверг, 14 августа 2025, 20:32 — Мария Емец

Из Франции в Испанию прибыли два спецсамолета для помощи в борьбе с многочисленными лесными пожарами.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Испании, пишет "Европейская правда".

В ведомстве опубликовали фото одного из французских Canadair, которые Франция отправила на помощь испанским пожарным.

"Два самолета-цистерны будут содействовать усилиям по ликвидации пожаров в наиболее пострадавших районах. Вместе мы сильнее", – отметили в МВД Испании.

Испания на протяжении всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако текущая неделя стала самой худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.

По всей стране погибли уже три человека, из них двое – пожарные-волонтеры.

С десятками пожаров на континенте и островах борются также в Греции.

В начале августа на юге Франции произошел крупнейший пожар за последние десятилетия.

