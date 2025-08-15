Протестующие на севере Сербии разгромили офисы правящей партии

Антиправительственные протестующие разгромили офисы правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) в северном городе Новый Сад и столкнулись с полицией и сторонниками SNS в столице Белграде.

В Новом Саде, втором по величине городе Сербии, полиция и сторонники SNS, лояльные к президенту-популисту Александару Вучичу, отсутствовали, а десятки антиправительственных протестующих разбили окна в офисах партии, выбросили мебель и атрибутику SNS, а также размазали краску по входу в здание.

"Он ушел", – скандировали протестующие в унисон, имея в виду 13-летнее правление Вучича.

Позже полиция в полном снаряжении оцепила несколько кварталов в центре города Нови Сад и применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Ежедневные протесты по всей Сербии, вызванные гибелью 16 человек, когда в ноябре прошлого года обрушилась крыша отремонтированного железнодорожного вокзала в Новом Саде, пошатнули популярность Вучича и SNS.

В Белграде сотни протестующих и сторонников SNS бросали друг в друга файеры и петарды на одном из главных бульваров города.

Полиция в полном снаряжении атаковала антиправительственных протестующих и применила слезоточивый газ, чтобы заставить их покинуть территорию, сообщил очевидец Reuters.

Министр внутренних дел Ивица Дачич обвинил протестующих в нападении на полицию в Новом Саде и Белграде, а также в городах Панчево и Сабач. По его словам, по меньшей мере пятеро полицейских получили ранения.

"Полиция была вынуждена действовать... чтобы предотвратить нападения. Мы призываем всех покинуть улицы", – сказал он на пресс-конференции в Белграде.

В прямом эфире белградский телеканал N1 показал по меньшей мере пятерых протестующих, которых задержала полиция.

Вучич пообещал новые аресты после протестов.

"Я думаю, что ясно, что они не хотели мира и гандийских протестов. Будет больше арестов", – сказал он в прямом эфире частного белградского телеканала Informer TV.

Оппозиционная Партия свободы и справедливости заявила, что Педжа Митрович, ее депутат парламента, получил ранения во время протестов и был госпитализирован.

"Это почерк этого правительства и Александара Вучича, таким они видят Сербию", – говорится в заявлении партии.

Подобные акции протеста прошли в городах по всей стране. Ранее в четверг Дачич заявил, что 27 полицейских и около 80 гражданских лиц получили ранения во время столкновений в среду, а 47 человек были задержаны.

Как известно, недавно в Белграде состоялись масштабные студенческие протесты – последние в рамках акций, которые продолжаются с ноября 2024 года и были спровоцированы катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие требовали объявить досрочные выборы и демонтировать проправительственный палаточный городок в центре Белграда возле здания парламента. Власти эти требования отвергли, а Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста будут подавляться.

В начале августа СМИ писали, что Вучич созвал экстренное заседание совета безопасности на фоне сообщений в СМИ о подготовке "госпереворота" прокуратурой по вопросам организованной преступности.

