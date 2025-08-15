У польських Татрах врятували українського туриста, який випадково забрів у Словаччину

Польські поліцейські допомогли у Татрах туристу з України, який замість того, щоб дістатися до знаменитого озера Морське Око, забрів до Словаччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Поліцейські з відділку в Закопаному отримали інформацію про те, що на кордоні на Лисій Поляні на них чекає турист, який потребує допомоги. Це повідомлення вони отримали від своїх словацьких колег. До вказаного місця було направлено патруль.

Виявилося, що цей турист був "неповністю одягнений".

"Він був босий і одягнений лише в літній одяг. Чоловік не мав жодних особистих речей і грошей, щоб повернутися до Польщі. Під час перевірки з'ясувалося, що він є громадянином України з польським PESEL", – повідомив речник поліції Закопаного, штаб-офіцер Роман Вечорек.

Він пояснив, що його табір "зник за нез'ясованих обставин після зустрічі з невідомими особами, з якими він раніше вживав алкоголь".

З'ясувалося, що чоловік намагався дістатися до Морського Ока, але замість цього потрапив на словацьку територію. Переконавшись, що його здоров'ю та життю нічого не загрожує, співробітники польської поліції доставили його до Закопаного.

У польських Татрах цього літа триває справжній наплив туристів – у зв’язку з цим у Татранському національному парку попередили відвідувачів, що на популярних маршрутах утворюються довгі черги, а час очікування на підйом на вершини значно збільшився.

Варто зазначити, що у червні в Іспанії, Італії та Португалії пройшли масові протести проти надмірного туризму.

Влада південноєвропейських країн відкрито говорить про проблеми, які створює надмірний туризм, і запропонувала кілька заходів для їхнього подолання.