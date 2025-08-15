В польских Татрах спасли украинского туриста, который случайно забрел в Словакию

Польские полицейские помогли в Татрах туристу из Украины, который вместо того, чтобы дойти до знаменитого озера Морское Око, забрел в Словакию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Полицейские из отделения в Закопане получили информацию о том, что на границе на Лысой Поляне их ждет турист, которому нужна помощь. Это сообщение они получили от своих словацких коллег. К указанному месту был направлен патруль.

Оказалось, что этот турист был "не полностью одет".

"Он был босой и одет только в летнюю одежду. Мужчина не имел никаких личных вещей и денег, чтобы вернуться в Польшу. Во время проверки выяснилось, что он – гражданин Украины с польским PESEL", – сообщил пресс-секретарь полиции Закопане, штаб-офицер Роман Вечорек.

Он пояснил, что его лагерь "исчез при невыясненных обстоятельствах после встречи с неизвестными лицами, с которыми он ранее употреблял алкоголь".

Выяснилось, что мужчина пытался добраться до Морского Ока, но вместо этого попал на словацкую территорию. Убедившись, что его здоровью и жизни ничего не угрожает, сотрудники польской полиции доставили его в Закопане.

В польских Татрах этим летом продолжается настоящий наплыв туристов – в связи с этим в Татранском национальном парке предупредили посетителей, что на популярных маршрутах образуются длинные очереди, а время ожидания на подъем на вершины значительно увеличилось.

Стоит отметить, что в июне в Испании, Италии и Португалии прошли массовые протесты против чрезмерного туризма.

Власти южноевропейских стран открыто говорят о проблемах, которые создает чрезмерный туризм, и предложили несколько мер для их преодоления.