У Женеві провалилися переговори щодо боротьби з глобальним забрудненням пластиком

Під час переговорів у Женеві щодо першого у світі юридично зобов'язуючого договору про боротьбу із забрудненням пластиком не було досягнуто консенсусу.

Про це повідомили делегати у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Південна Африка розчарована тим, що на цій сесії не вдалося узгодити юридично зобов'язуючий договір і позиції залишаються далекими один від одного", – заявив її делегат на заключному засіданні переговорів рано вранці в п'ятницю.

Понад 1 000 делегатів зібралися в Женеві на шостий раунд переговорів після того, як засідання Міжурядового комітету з переговорів (МКП) в Південній Кореї наприкінці минулого року завершилося без укладення угоди.

МКП – це група, створена Асамблеєю ООН з навколишнього середовища (ЮНЕА) у 2022 році з мандатом на розробку юридично обов'язкового глобального договору про боротьбу із забрудненням пластиком.

У четвер переговори тривали понаднормово, оскільки країни намагалися подолати глибокі розбіжності щодо масштабів майбутніх обмежень.

Раніше цього місяця дипломати та захисники клімату попереджали, що зусиллям ЄС та малих острівних держав щодо обмеження виробництва первинного пластику, який виробляється з нафти, вугілля та газу, загрожує опозиція з боку країн-виробників нафтохімічної продукції та США на чолі з президентом Дональдом Трампом.

Найбільш суперечливі питання включають обмеження виробництва, управління пластиковими виробами та хімічними речовинами, що викликають занепокоєння, а також фінансування для допомоги країнам, що розвиваються, у виконанні договору.

Нагадаємо, у ЄС готують революційний законопроєкт щодо упаковки товарів, спрямований на зменшення кількості пластикового сміття. Серед іншого, у ньому йдеться про заборону дрібного порційного пластикового пакування для соусів, напоїв, шампунів, кремів тощо у ресторанній і готельній сфері.

У Литві стала платною одноразова тара для кави та інше пакування.

У Нідерландах вже понад рік не дозволено ставити в офісах пластикові чи "паперові" стаканчики.