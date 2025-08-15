В Женеве провалились переговоры по борьбе с глобальным загрязнением пластиком

Во время переговоров в Женеве по первому в мире юридически обязывающему договору о борьбе с загрязнением пластиком не был достигнут консенсус.

Об этом сообщили делегаты в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Южная Африка разочарована тем, что на этой сессии не удалось согласовать юридически обязывающий договор и позиции остаются далекими друг от друга", – заявил ее делегат на заключительном заседании переговоров рано утром в пятницу.

Более 1 000 делегатов собрались в Женеве на шестой раунд переговоров после того, как заседание Межправительственного комитета по переговорам (МКП) в Южной Корее в конце прошлого года завершилось без заключения соглашения.

МКП – это группа, созданная Ассамблеей ООН по окружающей среде (ЮНЕА) в 2022 году с мандатом на разработку юридически обязательного глобального договора о борьбе с загрязнением пластиком.

В четверг переговоры продолжались сверхурочно, поскольку страны пытались преодолеть глубокие разногласия относительно масштабов будущих ограничений.

Ранее в этом месяце дипломаты и защитники климата предупреждали, что усилиям ЕС и малых островных государств по ограничению производства первичного пластика, который производится из нефти, угля и газа, угрожает оппозиция со стороны стран-производителей нефтехимической продукции и США во главе с президентом Дональдом Трампом.

Самые спорные вопросы включают ограничения производства, управление пластиковыми изделиями и химическими веществами, вызывающими беспокойство, а также финансирование для помощи развивающимся странам в выполнении договора.

Напомним, в ЕС готовят революционный законопроект по упаковке товаров, направленный на уменьшение количества пластикового мусора. Среди прочего, в нем говорится о запрете мелкой порционной пластиковой упаковки для соусов, напитков, шампуней, кремов и т.д. в ресторанной и гостиничной сфере.

В Литве стала платной одноразовая тара для кофе и другая упаковка.

В Нидерландах уже больше года не разрешено ставить в офисах пластиковые или "бумажные" стаканчики.