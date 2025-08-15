Мерц очікує від Путіна "серйозного ставлення" до пропозицій Трампа

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц з нагоди саміту на Алясці висловив очікування, що правитель РФ Владімір Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вступить у переговори з Україною без жодних умов.

Про це йдеться в заяві канцлера на його сайті, повідомляє "Європейська правда".

"Через три з половиною роки після нападу на Україну, який порушив міжнародне право, Росія сьогодні має можливість погодитися на припинення вогню і припинити бойові дії", – зазначив Мерц.

"Ми очікуємо, що президент Путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори і після зустрічі на Алясці вступить у переговори з Україною без жодних умов", – наголосив він.

За словами Мерца, метою має стати саміт, в якому також візьме участь президент Володимир Зеленський.

"Україна потребує сильних гарантій безпеки. Територіальні питання можуть бути вирішені лише за згодою українців. Ми передали ці меседжі президенту Трампу чітко і згуртовано, коли він їхав до Анкориджа", – сказав він.

Мерц подякував Трампу за ініціативу і тісну координацію останніх кількох днів.

"На нашій останній зустрічі з європейськими партнерами ми запевнили його, що Україна має послідовну підтримку. Президент Трамп може на це розраховувати", – додав він.

Президент США Дональд Трамп передбачає, що його зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним має 25% шансів на провал.

Також Трамп заявив, що, на його думку, очільник Кремля прибуває на саміт на Аляску з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.