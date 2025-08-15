Мерц ожидает от Путина "серьезного отношения" к предложениям Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц по случаю саммита на Аляске выразил ожидания, что правитель РФ Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом вступит в переговоры с Украиной без всяких условий.

Об этом говорится в заявлении канцлера на его сайте, сообщает "Европейская правда".

"Через три с половиной года после нападения на Украину, которое нарушило международное право, Россия сегодня имеет возможность согласиться на прекращение огня и прекратить боевые действия", – отметил Мерц.

"Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и после встречи на Аляске вступит в переговоры с Украиной без всяких условий", – подчеркнул он.

По словам Мерца, целью должен стать саммит, в котором также примет участие президент Владимир Зеленский.

"Украине нужны сильные гарантии безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Мы передали эти месседжи президенту Трампу четко и сплоченно, когда он ехал в Анкоридж", – сказал он.

Мерц поблагодарил Трампа за инициативу и тесную координацию последних нескольких дней.

"На нашей последней встрече с европейскими партнерами мы заверили его, что Украина имеет последовательную поддержку. Президент Трамп может на это рассчитывать", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп предполагает, что его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным имеет 25% шансов на провал.

Также Трамп заявил, что, по его мнению, глава Кремля прибывает на саммит на Аляску с намерением "заключить сделку" о прекращении войны в Украине.