Самолет Путина приземлился на военной базе на Аляске, где состоится саммит с Трампом
Новости — Пятница, 15 августа 2025, 20:50 —
Самолет правителя РФ Владимира Путина приземлился на военной базе города Анкоридж на Аляске, куда он прибыл на встречу с Дональдом Трампом – первую за этот срок американского президента.
Об этом сообщает "Европейская правда".
ОБНОВЛЕНО В 21:58. Вести 24 позже сообщили, что этот самолет прилетел без Путина на борту. В 21:56 ТАСС сообщило, что глава Кремля прибыл в Анкоридж.
Самолет главы Кремля, который по дороге из западной части России останавливался в Магадане на крайнем востоке страны, приземлился в Анкоридже на Аляске.
На финальном этапе перелета этот рейс был самым отслеживаемым в мире на сервисе FlightRadar24 – за ним наблюдали более 450 тысяч пользователей.
Трамп прибыл в Анкоридж несколько раньше. На борту президентского самолета он общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.
Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
