Чешский министр напомнил о Мюнхене-1938 на фоне встречи Трампа с Путиным

Глава МИД Чехии Ян Липавский после начала встречи Трампа и Путина на Аляске публично провел аналогию с "Мюнхенским сговором", где мир пытался задобрить Гитлера.

Твит с намеком на это он опубликовал на своем аккаунте в сети X (Twitter).

Представитель Чехии – государства, которое первым пострадало от немецкой агрессии перед началом Второй мировой войны, опубликовал твит сразу после официального начала переговоров лидеров США и России.

В нем Липавский привел цитату британского политика прошлого столетия Энтони Эдена, которую тот сказал в 1938 году: "Вы можете достичь временного умиротворения с помощью политики уступок насилию, но длительного мира таким образом не достичь".

Энтони Эден в 1938 году был главой МИД Великобритании и подал в отставку в знак протеста против соглашения по умиротворению Гитлера, которое подписал в Мюнхене премьер Невилл Чемберлен. Это соглашение, известное ныне под названием "Мюнхенский сговор", предусматривало расчленение Чехословакии, чтобы удовлетворить интересы Германии и удержать ее от агрессии. Это соглашение превратилось в позорную страницу в истории лидеров и государств, которые его подписали.

Как сообщалось, в пятницу вечером на Аляске начались переговоры между Трампом и Путиным. Также известно, что Трамп не взял Келлога на Аляску, чтобы удовлетворить Россию.

В то же время, Дональд Трамп говорит, что направляется на Аляску не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины.