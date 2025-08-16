Трамп обещает участвовать во встрече Зеленского и Путина

Встреча лидеров Украины и России, если состоится, пройдет в присутствии президента США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News после переговоров с Путиным на Аляске.

Трамп дал интервью лояльному к себе телеведущему Шону Хеннити сразу после пресс-конференции, на которой он и Путин отказались отвечать на вопросы журналистов.

Трамп заявил, что имеет запросы от лидеров Украины и России относительно своего присутствия на их переговорах.

"Они оба хотят, чтобы я там был, и я там буду", – подчеркнул он.

Президент США отказался уточнять, каким может быть тайминг новой встречи – например, состоится ли она в течение месяца, но подчеркнул, что это должно произойти "очень быстро".

Заметим, что Трамп также сказал о проблемном для Украины и Европы элементе своей договоренности с Путиным – им станет "обмен территориями", который якобы стал частью договоренностей, достигнутых на Аляске.

Как рассказывала "Европейская правда", в Европе звучат скептические оценки относительно переговоров. Немецкий дипломат Ишингер заявил, что Путин победил на переговорах с Трампом. Чешский глава МИД напомнил Трампу о Мюнхене-1938 в начале встречи с Путиным.

При этом Дональд Трамп говорит, что направляется на Аляску не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины.