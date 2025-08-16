Президент Латвії про зустріч Трампа з Путіним: реального руху до миру немає

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з кремлівським правителем Владіміром Путіним констатував, що наразі реального руху до миру в Україні немає.

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Рінкевичс, найближчі тижні покажуть, чи продовжить Росія тактику затягування часу, чи продемонструє реальне прагнення досягти врегулювання війни проти України.

"Ми бачимо, що президент США і Путін досить багато говорили про те, якими можуть бути наступні кроки у зв'язку з політичним врегулюванням. На жаль, рішення про припинення вогню поки що немає, і Росія продовжує агресію проти України", – сказав він.

За словами лідера Латвії, цю зустріч слід сприймати як один з елементів ширшого і складнішого процесу, спрямованого на досягнення міцного, сталого і справедливого миру в Україні.

"Але що дуже важливо і що ми високо цінуємо – адміністрація і президент США активно консультуються з європейськими лідерами і президентом України. Ми обговорюємо подальші кроки. Якщо буде досягнуто ширшої угоди і укладено мирний договір, то він повинен мати серйозні гарантії, в тому числі військові", – зауважив Рінкевичс.

Він додав, що процес ще зіткнеться з безліччю труднощів і непростих ситуацій і, швидше за все, вимагатиме додаткових дипломатичних зусиль.

Президент припустив, що наступний тиждень буде досить напруженим, оскільки в понеділок очікується зустріч президентів США і України та подальші консультації.

Як повідомлялося, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Також відомо, що у понеділок Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

