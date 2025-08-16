Президент Латвии о встрече Трампа с Путиным: реального движения к миру нет

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи американского лидера Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным констатировал, что пока реального движения к миру в Украине нет.

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Ринкевичс, ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени или продемонстрирует реальное стремление достичь урегулирования войны против Украины.

"Мы видим, что президент США и Путин достаточно много говорили о том, какими могут быть следующие шаги в связи с политическим урегулированием. К сожалению, решения о прекращении огня пока нет, и Россия продолжает агрессию против Украины", – сказал он.

По словам лидера Латвии, эту встречу следует воспринимать как один из элементов более широкого и сложного процесса, направленного на достижение прочного, устойчивого и справедливого мира в Украине.

"Но что очень важно и что мы высоко ценим – администрация и президент США активно консультируются с европейскими лидерами и президентом Украины. Мы обсуждаем дальнейшие шаги. Если будет достигнуто более широкое соглашение и заключен мирный договор, то он должен иметь серьезные гарантии, в том числе военные", – отметил Ринкевичс.

Он добавил, что процесс еще столкнется с множеством трудностей и непростых ситуаций и, скорее всего, потребует дополнительных дипломатических усилий.

Президент предположил, что следующая неделя будет достаточно напряженной, поскольку в понедельник ожидается встреча президентов США и Украины и дальнейшие консультации.

Как сообщалось, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Также известно, что в понедельник Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".