Мерц в понедельник также летит в США на встречу Трампа и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц, вместе с другими европейскими лидерами, примет участие в переговорах президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в пресс-службе федерального правительства Германии со ссылкой на представителя Штефана Корнелиуса.

"Федеральный канцлер Фридрих Мерц в понедельник отправляется в Вашингтон для политических переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств", – сообщил Корнелиус.

В правительстве Германии уточнили, что целью поездки является "обмен информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске".

"Канцлер Мерц обсудит с главами государств и правительств статус мирных усилий и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем достижении мирного соглашения в Украине", – подчеркнул представитель немецкого правительства.

Как сообщала "Европейская правда", в воскресенье, 17 августа, президент Зеленский прибудет в Брюссель, где проведет переговоры с президентом фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также намерена присутствовать в Вашингтоне 18 августа.

Европейские лидеры хотят отправить в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу президентов Украины и США своих "тяжеловесов" для поддержки Киева. Изначально речь шла о президенте Финляндии Александре Стуббе и генеральном секретаре НАТО Марке Рютте.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".