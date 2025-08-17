Премьер Британии присоединится к встрече евролидеров с Зеленским и Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет сопровождать президента Украины Владимира Зеленского завтра в Вашингтон на его встречу с Дональдом Трампом, в которой также примут участие другие европейские лидеры и генсек НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на Даунинг-стрит, информирует Sky News.

Стармер является одним из нескольких европейских лидеров, которые, как ожидается, присоединятся к встрече. Среди них – президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб.

Также на переговорах будут присутствовать президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Европейские лидеры прибудут в Вашингтон на совместную встречу с Зеленским после того, как президент США направил им приглашения.

Переговоры состоятся по итогам саммита лидеров США и России 15 августа по завершению войны в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на встрече планирует обсудить вопрос сохранения санкций в отношении России.

В свою очередь, президент Зеленский прибудет в Брюссель, где проведет переговоры с президентом фон дер Ляйен.