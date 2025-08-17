Рубио рассказал, как россияне на Аляске были вынуждены заправлять самолеты за наличные

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что Соединенные Штаты – несмотря на многократные угрозы Трампа наказать РФ санкциями за отказ прекратить огонь – на данном этапе не планируют вводить ограничений, и отметил, что действующие санкции вынудили делегацию РФ на Аляске заправлять самолеты за наличные.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

Рубио не считает, что новые санкции против России заставят ее согласиться на прекращение огня. "Она уже находится под очень строгими санкциями", – сказал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что нет доказательств, что новые санкции будут эффективными и заставят РФ немедленно сложить оружие, поскольку ограничения начнут действовать через месяцы, а то и годы.

"Мы можем оказаться именно в такой ситуации. Я надеюсь, что этого (введения санкций. – Ред.) не произойдет, потому что это будет означать провал мирных переговоров", – сказал он.

Рубио говорит, что объявление новых санкций Вашингтоном остановило бы мирные переговоры. "В тот момент, когда он сделает эти шаги, все переговоры прекратятся. В тот момент, когда мы сделаем эти шаги, в мире не останется никого, кто мог бы поговорить с россиянами и попытаться заставить их сесть за стол переговоров для достижения мирного соглашения. Этот момент может наступить, но я надеюсь, что этого не произойдет, потому что я надеюсь, что мы достигнем мирного соглашения", – сказал госсекретарь США.

Он добавил, что все санкции, которые были введены против России на момент вступления Трампа в должность, остаются в силе.

"Все санкции и их влияние остаются в силе. Вы знаете, когда россияне приземлились в Аляске, они пытались заправиться топливом. Они должны были предлагать наличные, чтобы заправить свои самолеты, потому что не могут пользоваться нашей банковской системой. Они ежедневно сталкиваются с последствиями", – добавил госсекретарь США.

Рубио также заявил, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину, чтобы она отдала свои территории РФ в рамках мирного соглашения.

Владимир Зеленский заявляет, что если Россия не согласится на трехстороннюю встречу, то необходимы новые санкции против нее.