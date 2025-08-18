Іспанія направила ще 500 солдатів для боротьби з лісовими пожежами
Понеділок, 18 серпня 2025
Іспанія направляє ще 500 солдатів для боротьби з лісовими пожежами, які охопили висушені ліси під час тривалої спеки.
Про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, передає AP, пише "Європейська правда".
У неділю, 17 серпня, Санчес вирішив направити ще 500 солдатів для боротьби з лісовими пожежами.
Рішення про збільшення чисельності військових, які вже борються з лісовими пожежами, було прийнято в той час, коли влада намагається стримати лісові пожежі, особливо в північно-західному регіоні Галісія, і чекає на прибуття обіцяних літаків з інших європейських країн.
Глава уряду Галісії Альфонсо Руеда заявив, що пожежники борються з 12 великими лісовими пожежами в Галісії, всі вони – поблизу міста Оренсе.
"Житлові будинки все ще перебувають під загрозою, тому ми ввели режим блокування і проводимо евакуацію", – сказав Руеда.
Влада Галісії порадила людям носити маски та обмежити час перебування на відкритому повітрі, щоб уникнути вдихання диму та попелу.
Іспанія протягом всього сезону потерпала від лісових пожеж у різних регіонах, проте минулий тиждень став найгіршим – за лічені дні вигоріли десятки тисяч гектарів території, багатьом людям довелось евакуюватись.
По всій країні загинули вже троє людей, з них двоє – пожежники-волонтери.
