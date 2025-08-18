Испания направила еще 500 солдат для борьбы с лесными пожарами
Новости — Понедельник, 18 августа 2025, 09:30 —
Испания направляет еще 500 солдат для борьбы с лесными пожарами, которые охватили высушенные леса во время длительной жары.
Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, передает AP, пишет "Европейская правда".
В воскресенье, 17 августа, Санчес решил направить еще 500 солдат для борьбы с лесными пожарами.
Решение об увеличении численности военных, которые уже борются с лесными пожарами, было принято в то время, когда власти пытаются сдержать лесные пожары, особенно в северо-западном регионе Галисия, и ждет прибытия обещанных самолетов из других европейских стран.
Глава правительства Галисии Альфонсо Руэда заявил, что пожарные борются с 12 крупными лесными пожарами в Галисии, все они – поблизости от города Оренсе.
"Жилые дома все еще находятся под угрозой, поэтому мы ввели режим блокировки и проводим эвакуацию", – сказал Руэда.
Власти Галисии посоветовали людям носить маски и ограничить время пребывания на открытом воздухе, чтобы избежать вдыхания дыма и пепла.
Испания в течение всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако прошлая неделя стала худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.
По всей стране погибли уже три человека, из них двое – пожарные-волонтеры.
