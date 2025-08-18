Испания направила еще 500 солдат для борьбы с лесными пожарами

Испания направляет еще 500 солдат для борьбы с лесными пожарами, которые охватили высушенные леса во время длительной жары.

Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, передает AP, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 17 августа, Санчес решил направить еще 500 солдат для борьбы с лесными пожарами.

Фото: АР

Решение об увеличении численности военных, которые уже борются с лесными пожарами, было принято в то время, когда власти пытаются сдержать лесные пожары, особенно в северо-западном регионе Галисия, и ждет прибытия обещанных самолетов из других европейских стран.

Глава правительства Галисии Альфонсо Руэда заявил, что пожарные борются с 12 крупными лесными пожарами в Галисии, все они – поблизости от города Оренсе.

"Жилые дома все еще находятся под угрозой, поэтому мы ввели режим блокировки и проводим эвакуацию", – сказал Руэда.

Фото: АР

Власти Галисии посоветовали людям носить маски и ограничить время пребывания на открытом воздухе, чтобы избежать вдыхания дыма и пепла.

Испания в течение всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако прошлая неделя стала худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.

По всей стране погибли уже три человека, из них двое – пожарные-волонтеры.

15 августа пожарной службе удалось локализовать большинство лесных пожаров, вспыхнувших в последние дни по всей Греции.