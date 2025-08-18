Аеропорт Кракова тимчасово зупинив усі рейси через "надзвичайну ситуацію"

В аеропорту Кракова тимчасово припинили польоти до та з нього через надзвичайну операцію.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Вранці у понеділок, 18 серпня, в аеропорту Кракова триває надзвичайна операція. В результаті аеропорт оголосив про припинення всіх польотів.

"З міркувань безпеки польоти до та з аеропорту Кракова тимчасово припинені. Державні служби наразі працюють", – повідомили в адміністрації аеропорту.

Ситуація, що виникла, вимагала втручання прикордонників, повідомила польським ЗМІ речниця аеропорту Моніка Хилашек.

Вона додала, що рух буде відновлено найближчим часом.

6 серпня аеропорт Бірмінгема в центральній Англії тимчасово закрив злітно-посадкову смугу після того, як невеликий літак здійснив аварійну посадку, в результаті якої одна людина отримала незначні травми.

У липні внаслідок падіння невеликого літака у британському аеропорту "Саутенд" загинули чотири людини.

Перед цим майже двадцять людей постраждали внаслідок займання літака, який перебував на злітно-посадковій смузі аеропорту Пальми, що на іспанській Майорці.