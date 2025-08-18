Аэропорт Кракова временно приостановил все рейсы из-за "чрезвычайной ситуации"

В аэропорту Кракова временно приостановили полеты в и из него из-за чрезвычайной операции.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Утром в понедельник, 18 августа, в аэропорту Кракова продолжается чрезвычайная операция. В результате аэропорт объявил о приостановке всех полетов.

"Из соображений безопасности полеты в и из аэропорта Кракова временно приостановлены. Государственные службы в настоящее время работают", – сообщили в администрации аэропорта.

Возникшая ситуация потребовала вмешательства пограничников, сообщила польским СМИ пресс-секретарь аэропорта Моника Хилашек.

Она добавила, что движение будет возобновлено в ближайшее время.

6 августа аэропорт Бирмингема в центральной Англии временно закрыл взлетно-посадочную полосу после того, как небольшой самолет совершил аварийную посадку, в результате которой один человек получил незначительные травмы.

В июле в результате падения небольшого самолета в британском аэропорту "Саутенд" погибли четыре человека.

Перед этим почти двадцать человек пострадали в результате возгорания самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы на испанском острове Майорка.