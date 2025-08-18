Прем’єр Британії пояснив, чому летить у Вашингтон із Зеленським та іншими євролідерами

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що летить у Вашингтон у понеділок на зустріч з президентами України та США і європейськими лідерами у Білому домі для того, щоб забезпечити мир в Україні "правильно".

Про це він сказав у відео, розміщеному у його профілі в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Стармер наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України мала величезний вплив не лише на українців, а й на всю Європу.

"Це вплинуло на кожну родину та громаду у Сполученому Королівстві. Тому всі хочуть, щоб це закінчилося. Не в останню чергу українці. Але ми маємо зробити це правильно. Ми маємо забезпечити мир, який буде тривалим. І щоб він був справедливим і чесним", – сказав британський прем’єр-міністр.

Саме тому, додав Стармер, він вирушає до Вашингтона разом з іншими європейськими лідерами, щоб обговорити це віч-на-віч з президентом Трампом і президентом Зеленським.

"Це в інтересах усіх, це в інтересах Великої Британії. Але ми маємо зробити це правильно", – повторив глава британського уряду.

Напередодні переговорів у Білому домі представник Стармера заявив, що пропозиція США щодо гарантій безпеки для України є "значним позитивним кроком", але деталі ще належить обговорити.

Лідери "коаліції рішучих", у тому числі Кір Стармер, заявили, що будуть готові розгорнути багатонаціональні сили безпеки в Україні після припинення бойових дій.

Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться в понеділок, 18 серпня, о 20:15 за Києвом.

О 22:00 за київським часом Трамп зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.