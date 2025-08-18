Премьер Британии объяснил, почему летит в Вашингтон с Зеленским и другими евролидерами

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что летит в Вашингтон в понедельник на встречу с президентами Украины и США и европейскими лидерами в Белом доме для того, чтобы обеспечить мир в Украине "правильно".

Об этом он сказал в видео, размещенном в его профиле в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Стармер подчеркнул, что полномасштабная война России против Украины оказала огромное влияние не только на украинцев, но и на всю Европу.

"Это повлияло на каждую семью и общину в Соединенном Королевстве. Поэтому все хотят, чтобы это закончилось. Не в последнюю очередь украинцы. Но мы должны сделать это правильно. Мы должны обеспечить мир, который будет длительным. И чтобы он был справедливым и честным", – сказал британский премьер-министр.

Именно поэтому, добавил Стармер, он отправляется в Вашингтон вместе с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить это лицом к лицу с президентом Трампом и президентом Зеленским.

"Это в интересах всех, это в интересах Великобритании. Но мы должны сделать это правильно", – повторил глава британского правительства.

Накануне переговоров в Белом доме представитель Стармера заявил, что предложение США о гарантиях безопасности для Украины – "значительный позитивный шаг", но детали еще предстоит обсудить.

Лидеры "коалиции решительных", в том числе Кир Стармер, заявили, что будут готовы развернуть многонациональные силы безопасности в Украине после прекращения боевых действий.

Двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в понедельник, 18 августа, в 20:15 по Киевскому времени.

В 22:00 по киевскому времени Трамп встретится с европейскими лидерами, после чего начнется многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы.