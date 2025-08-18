Зеленський розповів про "дуже хорошу розмову" з Трампом

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив двосторонню розмову, яку мав з президентом Трампом в Овальному кабінеті, а той погодився з ним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на публічному відкритті зустрічі за європейських лідерів у Білому домі.

"Думаю, у мене була дуже хороша розмова з президентом Трампом", – сказав Володимир Зеленський.

Трамп після цього вставив ремарку, що теж вважає її "дуже хорошою".

"Вона справді була найкраща. Перепрошую, можливо, "найкраща" буде колись у майбутньому. Але вона була дуже хороша", – продовжив український президент.

"Ми говорили про дуже чутливі питання. По-перше, безпекові гарантії (...) Ми будемо говорити далі про безпекові гарантії, і дуже важливо, що США надіслали такий сильний сигнал і готові надати безпекові гарантії", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що другим пунктом були гуманітарні питання – про обмін полонених, визволення цивільних заручників та повернення вивезених окупаційною владою українських дітей.

"Важливо, що усі чутливі питання – про території і так далі – ми обговоримо на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. Президент Трамп спробує організувати таку зустріч", – сказав президент, додавши, що буде вдячний за участь Трампа у потенційних переговорах з Путіним.

Зеленський зазначив, що детально розповів Трампу із мапою про ситуацію на фронті. "До речі, дякую за мапу – вона була чудова", – додав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що сподівається організувати першу зустріч у форматі США-Україна-РФ "вже вихідними".

Президент США планує телефонувати Путіну після переговорів з Зеленським і європейськими лідерами.

Під час публічної частини зустрічі із Зеленським Трамп повторив, що вже не вважає зупинку бойових дій необхідним етапом для подальших мирних перемовин з РФ.

Також американський президент прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України.

