Зеленский рассказал об "очень хорошем разговоре" с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил двусторонний разговор, который состоялся с президентом Трампом в Овальном кабинете, а тот согласился с ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на публичном открытии встречи европейских лидеров в Белом доме.

"Думаю, у меня был очень хороший разговор с президентом Трампом", – сказал Владимир Зеленский.

Трамп после этого вставил ремарку, что тоже считает встречу "очень хорошей".

"Она действительно была лучшей. Извините, возможно, „лучшая" будет когда-нибудь в будущем. Но она была очень хорошей", – продолжил украинский президент.

"Мы говорили о очень чувствительных вопросах. Во-первых, гарантии безопасности (...) Мы будем говорить дальше о гарантиях безопасности, и очень важно, что США послали такой сильный сигнал и готовы предоставить гарантии безопасности", – сказал Зеленский.

Он отметил, что вторым пунктом были гуманитарные вопросы – об обмене пленными, освобождении гражданских заложников и возвращении вывезенных оккупационными властями украинских детей.

"Важно, что все чувствительные вопросы – о территориях и так далее – мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи. Президент Трамп попытается организовать такую встречу", – сказал президент, добавив, что будет благодарен за участие Трампа в потенциальных переговорах с Путиным.

Зеленский отметил, что подробно рассказал Трампу с помощью карты о ситуации на фронте. "Кстати, спасибо за карту – она была замечательная", – добавил он.

Напомним, Трамп заявил, что надеется организовать первую встречу в формате США-Украина-РФ "уже на выходных". Он планирует позвонить Путину после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.

Во время публичной части встречи с Зеленским Трамп повторил, что уже не считает остановку боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.

Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.

