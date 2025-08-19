NYT: Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві

Президент США Дональд Трамп не прийняв пропозицію Владіміра Путіна провести наступну зустріч у тристоронньому форматі – з Володимиром Зеленським – у Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The New York Times.

Можливість зустрічі в Москві обговорювалась під час дзвінка лідерів США та Росії у понеділок.

За даними NYT, вони "обговорили можливість двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського, а також тристоронньої зустрічі за участю Трампа".

Високопоставлений європейський дипломат розповів виданню, що Путін запропонував Москву як місце зустрічі.

"Європейські лідери були налякані таким сценарієм, але Трамп ввічливо відмовив Путіну, зазначив дипломат", – ідеться в публікації.

ЗМІ раніше писали, що Володимир Зеленський також відхилив можливість зустрічі з Путіним у Москві.

Дивіться також відео "Європейської правди" про переговори лідерів Європи та США у Білому домі.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.