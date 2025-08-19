NYT: Трамп отказался от встречи с Путиным в Москве

Президент США Дональд Трамп не принял предложение Владимира Путина провести следующую встречу в трехстороннем формате – с Владимиром Зеленским – в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The New York Times.

Возможность встречи в Москве обсуждалась во время звонка лидеров США и России в понедельник.

По данным NYT, они "обсудили возможность двусторонней встречи Путина и Зеленского, а также трехсторонней встречи с участием Трампа".

Высокопоставленный европейский дипломат рассказал изданию, что Путин предложил Москву в качестве места встречи.

"Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину, отметил дипломат", – говорится в публикации.

СМИ ранее писали, что Владимир Зеленский также отклонил возможность встречи с Путиным в Москве.

Смотрите также видео "Европейской правды" о переговорах лидеров Европы и США в Белом доме.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.