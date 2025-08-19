Качка поговорил с европейскими коллегами перед встречей Совета ЕС по расширению

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел беседы с главами МИД пяти стран Евросоюза, чтобы скоординировать позиции перед встречей Совета ЕС, посвященной расширению.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьера во вторник, пишет "Европейская правда".

Качка, как отмечается, в течение 18-19 августа провел ряд онлайн-встреч с главами внешнеполитических ведомств Испании, Финляндии, Португалии, Греции и Австрии.

"Основной фокус дискуссий – координация позиций накануне неформальной встречи министров по европейским делам Евросоюза с участием стран расширения, которая состоится в Копенгагене, Дания, в начале сентября 2025 года. Ключевой вопрос этого мероприятия – различные аспекты расширения ЕС", – говорится в сообщении.

Вицепремьер рассказал европейским коллегам об ожиданиях скорейшего открытия первого переговорного кластера "Основы" и подчеркнул важность параллельного процесса вступления Украины и Молдовы.

Также он рассказал о прогрессе в реформах, связанных с евроинтеграцией, и обсудил "текущую ситуацию в сфере безопасности в Украине и усилия, направленные на достижение устойчивого и справедливого мира".

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что идея разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в Европейский Союз разрушит силу евроинтеграции, которая нужна Украине, Молдове и самому ЕС.

Президент Владимир Зеленский также считает, что возможное разделение Украины и Молдовы в рамках переговорного процесса для вступления в Евросоюз будет "очень плохим" шагом.