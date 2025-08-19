Укр Рус Eng

Качка поговорил с европейскими коллегами перед встречей Совета ЕС по расширению

Новости — Вторник, 19 августа 2025, 21:58 — Олег Павлюк

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел беседы с главами МИД пяти стран Евросоюза, чтобы скоординировать позиции перед встречей Совета ЕС, посвященной расширению.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьера во вторник, пишет "Европейская правда".

Качка, как отмечается, в течение 18-19 августа провел ряд онлайн-встреч с главами внешнеполитических ведомств Испании, Финляндии, Португалии, Греции и Австрии.

"Основной фокус дискуссий – координация позиций накануне неформальной встречи министров по европейским делам Евросоюза с участием стран расширения, которая состоится в Копенгагене, Дания, в начале сентября 2025 года. Ключевой вопрос этого мероприятия – различные аспекты расширения ЕС", – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии прокомментировали возможность разделения Украины и Молдовы на пути в ЕС

Вицепремьер рассказал европейским коллегам об ожиданиях скорейшего открытия первого переговорного кластера "Основы" и подчеркнул важность параллельного процесса вступления Украины и Молдовы.

Также он рассказал о прогрессе в реформах, связанных с евроинтеграцией, и обсудил "текущую ситуацию в сфере безопасности в Украине и усилия, направленные на достижение устойчивого и справедливого мира".

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что идея разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в Европейский Союз разрушит силу евроинтеграции, которая нужна Украине, Молдове и самому ЕС.

Президент Владимир Зеленский также считает, что возможное разделение Украины и Молдовы в рамках переговорного процесса для вступления в Евросоюз будет "очень плохим" шагом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Тарас Качка Вступление в ЕС
Реклама: