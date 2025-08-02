Глава МЗС Британії: Путін досі не готовий до серйозних переговорів

Глава МЗС Британії Девід Леммі не вважає, що правитель Росії Владімір Путін станом на сьогодні готовий до серйозних переговорів про мир в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Леммі сказав в інтерв’ю The Guardian з нагоди річниці свого перебування на посаді.

"Моя твереза оцінка така: Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою", – сказав глава британського МЗС.

"Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів", – додав він.

Він також висловив захоплення народом України, його наполегливістю та стійкістю.

"Навіть якщо світ залишить його, він все одно продовжить партизанську війну, настільки сильна його віра в свою країну. Це дуже надихає", – сказав міністр.

Нагадаємо, Леммі засудив останній масований обстріл Росією українських міст у ніч проти пʼятниці.

У червні Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Владіміром Путіним росіян як "гарматного мʼяса".