Глава МИД Британии: Путин до сих пор не готов к серьезным переговорам

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми не считает, что правитель России Владимир Путин на сегодняшний день готов к серьезным переговорам о мире в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лемми сказал в интервью The Guardian по случаю годовщины своего пребывания в должности.

"Моя трезвая оценка такова: Путин не готов к серьезным переговорам. Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Борьба, которую ведет Украина при поддержке Великобритании, Европы и США, является чрезвычайно тяжелой", – сказал глава британского МИД.

"Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", – добавил он.

Он также выразил восхищение народом Украины, его настойчивостью и стойкостью.

"Даже если мир оставит его, он все равно продолжит партизанскую войну, настолько сильна его вера в свою страну. Это очень вдохновляет", – сказал министр.

Напомним, Лемми осудил последний массированный обстрел Россией украинских городов в ночь на пятницу.

В июне Лемми заявил, что потери российских сил в один миллион в Украине свидетельствуют об использовании Владимиром Путиным россиян в качестве "пушечного мяса".