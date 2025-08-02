Германия: объем помощи для сектора Газа остается недостаточным

Несмотря на незначительное улучшение ситуации, объем помощи, поступающей в сектор Газа, остается недостаточным.

Об этом заявил в субботу представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, его слова приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Критика со стороны Берлина прозвучала после визита министра иностранных дел Йоганна Вадефуля в регион в четверг и пятницу и первой операции немецких военных по десантированию продовольствия в Газе.

По данным гуманитарных организаций, более двух миллионов палестинцев в Газе находятся на грани голода.

Германия "отмечает ограниченный первоначальный прогресс в предоставлении гуманитарной помощи населению сектора Газа, которая, однако, остается очень недостаточной для облегчения чрезвычайной ситуации", заявил Корнелиус.

"Израиль остается обязанным обеспечить полную доставку помощи", – добавил Корнелиус.

Столкнувшись с растущей международной критикой своих военных операций в Газе, Израиль разрешил большему количеству грузовиков пересечь границу, а некоторым иностранным государствам – осуществить воздушные десанты с продовольствием и медикаментами.

Однако международные агентства заявляют, что объем помощи, поступающей в Газу, все еще остается опасно низким. По данным Организации Объединенных Наций, 6000 грузовиков ждут разрешения Израиля на въезд на палестинскую территорию.

Гуманитарная ситуация в регионе также подтолкнула десятки стран к готовности признать Палестинское государство.