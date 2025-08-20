У Польщі вантажівка протаранила пасажирський автобус, є постраждалі

Внаслідок лобового зіткнення вантажівки і автобуса біля польського села Повеж була заблокована швидкісна траса S7 Варшава-Гданськ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP Info.

Аварія сталася в ніч з вівторка на середу на дорозі в напрямку Варшави.

Павел Кейзевич з поліції в Нідзіці повідомив, що у вантажівки, яка їхала в напрямку Гданська, найімовірніше, лопнула шина. Водій не впорався з керуванням, пробив бар'єр, що розділяє проїжджу частину, і зіткнувся лоб в лоб з автобусом. Від удару автобус, в якому перебувало семеро пасажирів, перекинувся на бік.

Спочатку поліція повідомила, що в аварії постраждали двоє людей: водій вантажівки і водій автобуса. Пізніше з'явилася інформація, що п'ятеро пасажирів автобуса також були доставлені до лікарень.

Речник Вармінсько-Мазурської пожежної охорони Гжегож Ружанський повідомив, що серед постраждалих є 9-річна дитина.

На місце аварії було направлено дванадцять пожежних підрозділів з Нідзіцького та Дзялдувського районів, а також з Млави. Після зіткнення кабіна вантажівки, що перевозила зерно, була охоплена вогнем.

Дорога S7 у напрямку Варшави була заблокована, введено об'їзд від розв'язки Повеж до розв'язки Наперки. Труднощі можуть тривати кілька годин.

Внаслідок аварії пасажирського автобуса в турецькій провінції Стамбул у понеділок, 18 серпня, загинули троє людей, ще 20 отримали поранення.

У липні внаслідок сходження з рейок потяга поблизу міста Рідлінген загинули три людини, зокрема машиніст, а близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі. Громадяни України також були серед постраждалих.